Закрыт вопрос о строительстве выхода из метро на Театральной площади Санкт-Петербурга

Беглов пообещал, что выход из станции метро "Театральная" на Театральную площадь Санкт-Петербурга строить не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил строить выход из метрополитена прямиком на Театральной площади. По словам градоначальника, нельзя допустить того, чтобы историческое место пострадало.

Напомним, ранее в Мариинском театре жаловались на трещины на стенах здания и сетовали, что виной всему как раз строительство станции «Театральной». Но в «Метрострое» тогда отвергли все обвинения и заверили, что на сохранность Мариинки проходка нового участка никак не повлияет. Трещины в стенах эксперты объяснили неидеальным состоянием театра.

- Один наземный вестибюль станции «Театральная» будет на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго выхода скоро определят специалисты. При выборе обязательно учтут мнение горожан, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.