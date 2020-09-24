Почти 1 млн петербуржцев привились от гриппа

Прививку от гриппа сделали почти 1 миллиону петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 24 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге от гриппа привились почти 1 миллион горожан. О предварительных итогах кампании по вакцинации рассказал губернатор Александр Беглов. Напомним, защититься от гриппа можно во всех районах Северной столицы. «Комсомолка» публиковала в отдельном материале список мобильных прививочных станций, которые находятся в популярных общественных местах города.

- На сегодняшний день в городе привиты 978 729 петербуржцев. Это 18,18% от численности населения Санкт-Петербурга. За последнюю неделю на 689 объектах врачи привили почти 84,5 тысячи горожан. Вакцину сделали 180 977 детям, 3 805 беременным женщинам, а также 241 196 пациентам с хроническими заболеваниями, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Северную столицу на фоне коронавируса придут сразу три новых вида гриппа. Такое произойдет впервые за 20 лет.