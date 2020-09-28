Суд закрыл дело петербурженки, которую Данила Козловский ударил флейтой по голове

Суд прекратил дело петербурженки, которую ударил Козловский во время спектакля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 28 сентября 2020 года, утвердил мировое соглашение по иску Елизаветы Видус к Академическому малому драматическому театру о возмещении вреда здоровью. Ранее женщина требовала миллион рублей за то, что во время спектакля актер Данила Козловский ударил ее флейтой по голове.

- Во время показа театральной постановки артист театра Данила Козловский, используя реквизит – металлическую флейту, нанес истцу ушибленную рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Саж же артист не заметил, что травмировал зрительницу. Но когда узнал об инциденте, поспешил извиниться, послал букет цветов и пригласил на съемочную площадку.

Сейчас же производство по судебному делу прекращено. Условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон.