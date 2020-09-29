Названа средняя зарплата в Санкт-Петербурге за первую половину 2020 года

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге выросла на 3,7% за первую половину 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов отметил очередной рост средней заработной платы в Санкт-Петербурге. По словам градоначальника, за первую половину 2020 году горожане получали около 66 678 рублей в месяц. Это больше на 3,7%, чем в аналогичный период 2019 года. При этом уровень безработицы в городе составил лишь 2,7% за период с января по май, включая пик пандемии коронавируса.

- Экономика была устойчива во время ограничительных мер. Например, объем отгруженных промышленных товаров в период с января по август составил 1 триллион 563 млрд рублей. В рамках регионального проекта по расширению доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам мы выдали микрозаймов на общую сумму 319,9 млн рублей, - передают слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, власти Санкт-Петербурга пока не планируют вводить ограничения в городе, поскольку эпидситуация все еще удовлетворительная. Однако же контроль за соблюдением масочного режима и соцдистанции все же усилится.