Беглов рассказал, когда в Санкт-Петербурге вернутся ограничения по коронавирусу

Стало известно, в каком случае власти вернут ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов рассказал, что ограничения по коронавирусу могут вернуться в Санкт-Петербург при ухудшении эпидемиологической ситуации. Напомним, с начала сентября в Северной столице растет заболеваемость инфекцией. Однако ее связывают с началом учебного года (при этом 34 школьных класса уже на карантине – Прим.Ред.) и массовым возвращением людей из отпусков.

- Все зависит от обстановки. Мы действуем здесь и сейчас. Вводить ограничения будем только в том случае, если ситуация начнет ухудшаться. Конечно, не хотелось бы новых запретов. Пока что обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники. Это люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – цитируют Беглова в пресс-службе Смольного после включения в прямом эфире на «России 24».

Смольный уже пообещал строже следить за "масочным режимом", чтобы избежать ухудшения эпидситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам губернатора, эпидситуация в городе зависит от каждого петербуржца. Именно поэтому власти планируют обещают усилить контроль за соблюдением "масочного режима", продленного до 11 октября, и соцдистанции в общественных местах.

- Если жители не помогут, то справиться с пандемией будет гораздо труднее. Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке, – подчеркивает Беглов.

Добавим, что в Санкт-Петербурге за все время пандемии коронавирусом заболели 42 494 человека. Тестирование на наличие инфекции провели уже 2,88 млн раз.

Что касается Ленинградской области, то там ограничения уже потихоньку возвращаются. Например, Всеволожск переместился в "красную" зону запретов.