Вилку и четыре ножа изъяли с места убийства жены депутата в Комарово

С места трагедии были изъяты колюще-режущие предметы и одна вилка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились новые подробности об убийстве жены муниципального депутата, которое произошло в поселке Комарово Курортного района утром 28 сентября. С места трагедии эксперты изъяли четыре ножа и даже одну вилку. А также осколок стекла, одежду и образцы биоматериалов.

- 28 сентября в 10:46 в ДЧ ГУ МВД через 112 от сына погибшей поступила информация о том, что его отец, живущий в поселке Комарово, ведет себя неадекватно на протяжении нескольких дней, что с матерью, неизвестно. В 11:01 прибывшим нарядом по указанному адресу был обнаружен труп женщины 1959 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая женщина была одета в домашний халат, а на ее теле эксперты нашли резаные раны. Труп был отправлен в морг для изучения, а полицейские начали искать главного подозреваемого - мужа убитой.

В 15:30, в лесу, мужчина был задержан.Позднее депутата отправили на медосвидетельствование, решение о мере пресечения ему изберут по ее результатам.

Следственный комитет завел дело по статье «Убийство».