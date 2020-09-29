Депутата из Комарово, подозреваемого в убийстве жены, проверят на вменяемость

Депутата из Комарово проверят на вменяемость. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи, ведущие дело об убийстве жены муниципального депутата из поселка Комарово, решили проверить на вменяемость самого народного избранника. Причиной этому послужили обстоятельства гибели его супруги и поведение самого мужчины.

- 28 сентября в полиции поступило сообщение от сына семейной пары о том, что его отец на протяжении нескольких последних дней ведет себя неадекватно. Что с матерью, ему неизвестно, на звонки она не отвечает. Со слов очевидцев, в настоящий момент дверь в квартиру открыта, окна разбиты. Отец заявителя вышел обнаженный на улицу и ушел, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

После этого на место был отправлен наряд, который нашел в квартире труп женщины с резаными ранами на теле. Ее муж тут же был объявлен в розыск. По словам соседей, мужчина был обернут в российский флаг и ушел в лес.

В 15:30 депутата задержали. С места убийства были изъяты четыре ножа и вилка.

По факту трагедии заведено дело об убийстве, решение о мере пресечения подозреваемому выберут после его проверки на вменяемость.