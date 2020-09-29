Санкт-Петербургская духовная академия полностью ушла на дистанционку из-за вспышки коронавируса

Коронавирус грозит не только мирянам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Руководство Санкт-Петербургской духовной академии приняло решение ввести полный карантин в учебном заведении. Причиной стало заболевание нескольких студентов коронавирусом, которое выявили еще 6 сентября, а также опасность распространения болезни на других учеников и преподавателей вуза.

- По причине продолжающейся угрозы коронавирусной пандемии учебный процесс в Духовной школе остается дистанционным, - сообщается на сайте академии.

Напомним, что первый раз на удаленку учащихся академии отправили 9 сентября. Через неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 48 студентов. И вот теперь решено оставить семинаристов на режиме дистанционного образования.

До 1 октября всех учащихся должны отправить по домам, а те иногородние студенты, которые хотят остаться в общежитии, должны подать заявление на имя ректора.