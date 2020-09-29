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Еще три школьных класса закрыли на карантин в Санкт-Петербурге

Итого на «дистанционку» переведены 37 классов, хотя еще до прошедших выходных их было 26
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге еще три школьных класса отправили на дистанционное обучение из-за карантина.

В Санкт-Петербурге еще три школьных класса отправили на дистанционное обучение из-за карантина.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередные три школьных класса закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге. Итого их в Северной столице уже 37. Вдобавок на карантине находится один детский сад. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию. А ведь еще 25 сентября, перед прошедшими выходными, ситуация была иная – на карантине были только 26 классов.

- По данным на вторник, 29 сентября 2020 года, из-за случаев вспышек коронавирусной инфекции или распространения ОРВИ полностью закрыты на карантин уже 37 классов в 14 школах, а также один детский сад. Учеников перевели на дистанционное обучение, - отметили в Смольном.

Добавим, что в Санкт-Петербурге не собираются вслед за Москвой переносить и увеличивать осенние каникулы для школьников. В Ленинградской области тоже не спешат идти по стопам столицы.

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