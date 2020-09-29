Актерам Мариинского театра массово отказали в долгосрочных контрактах

Актеры Мариинского театра пожаловались на отказ в продлении долгосрочных контрактов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Актеры Мариинского театра пожаловались на массовый отказ руководства учреждения в продлении долгосрочных контрактов. Причина данного решения не называется, поэтому многие члены труппы боятся, что останутся без работы уже к зиме, тем более, если Санкт-Петербург накроет новая волна коронавируса и соответствующих ограничений. Хотя, напомним, Смольный пока не планирует вводить тотальные запреты.

- Изначально артисты подписали долгосрочные контракты – кто-то на год, кто-то на два. Все отправили заявления руководству. Там они лежали какое-то время, потом артистов вызвали переподписать контракт, но уже на два месяца, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в Мариинском театре.

Сейчас актеры еще не решили, что предпримут дальше. В пресс-службе самого театра пока отказываются комментировать ситуацию.

Добавим, что ранее в Мариинке была вспышка коронавируса, которая отправила часть балетной труппы на карантин.