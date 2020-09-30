Громкое дело о геноциде мирных жителей Новгородской области направлено в суд

Дело о геноциде мирных жителей под Новгородом отправилось в суд. Фото: СК РФ

Прокуратура Новгородской области тщательно изучила все материалы о геноциде мирного населения во время Великой Отечественной войны в деревне Жестяная Горка Батецкого района. Напомним, ранее Следком завел уголовное дело после жуткой находки массового захоронения. Среди некоторых скелетов были даже дети и беременная женщина. Всего нацисты убили около 2,6 тысячи ни в чем не повинных человек.

Массовое захоронение мирных людей обнаружили в деревне Жестяная Горка. Фото: СК РФ

- Установлено, что в 1942 году немцы сформировали «тайлькоманду» полиции безопасности и СД, насчитывавшую больше 20 человек. Бойцы систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных красноармейцев. Ко многим применялись пытки и истязания. Однако исполнители данных преступлений к уголовной ответственности не привлекались, а процессуальная оценка их поступкам тоже не давалась, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сейчас дело направлено в Солецкий районный суд, чтобы признать факты жестоких преступлений. К слову, организатора геноцида, генерала Герцога Курта, осудили в декабре 1947 года и приговорили к 25 годам исправительно-трудового лагеря в СССР.