Стало известно, что нашли в мешке с расчлененным телом у яхт-клуба в Лахте

Останки мужчины нашли в Лахте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что именно находилось в мешке с человеческими останками, который вечером вторника нашли на берегу Финского залива в районе Лахты. Их обнаружил сотрудник местного яхт-клуба, который и вызвал полицию.

- 29 сентября в 17:15 в поступило сообщение о том, что у дома 19 по Береговой улице из воды извлечен мешок с частями человеческого тела. Прибывшим на место судмедэкспертом установлено, что в мусорном пакете находится грудная клетка мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Головы, рук и ног в мешке не оказалось. Сами останки пролежали в воде достаточно долгое время и частично разложились. Позднее их отправили на более тщательное исследование.

Напомним, что 21 сентября из реки Екатерингофки был выловлен похожий мешок с бедренной частью мужской ноги. Сейчас эксперты выясняют, принадлежат ли эти останки одному человеку.

После находки ноги Следственный комитет возбудил дело об убийстве, в рамках которого идет расследование.