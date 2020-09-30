Минкультуры выделит 1 млрд рублей на реконструкцию многострадальной консерватории в Санкт-Петербурге

На первоочередные работы по реставрации петербургского консерватория потратят 1 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство культуры РФ выделит 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции многострадальной консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Напомним, здание хотят привести в порядок еще с 2012 года. Однако недострой выглядит, мягко говоря, ужасно – на отремонтированных стенах есть трещины, а новые полы вовсю гниют. Это не понравилось лично Владимиру Путину, который в жесткой форме потребовал закончить реставрацию объекта к 2025 году.

- Уверен, что совместными усилиями мы выполним поручение президента. При этом необходимо сохранить уникальные акустические качества в Большом зале консерватории, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в 2021 году реставрацией объекта культурного наследия займется уже Минстрой, не дожидаясь формальных процедур.