Еще шесть школьных классов закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге

Число школьных классов, отправленных на карантин в Санкт-Петербурге, выросло до 43. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на карантин еще шесть школьных классов. Причина – вспышка коронавирусной инфекции или распространение ОРВИ. Всех ребят перевели на дистанционное обучение, но сами школы закрывать не стали. В кабинетах, где находились учащиеся, провели мероприятия по дезинфекции.

- По данным на 1 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге на карантин закрыты 43 класса в 15 школах и по-прежнему один детский сад. Для сравнения, 29 сентября на дистанционном обучении было 37 классов из 14 школ, то есть рост налицо, - сообщили «Комсомолке» в комитете по образованию Северной столицы.

Напомним, в Москве власти не только перенесли школьные осенние каникулы, но и увеличили их до двух недель. В комитете по здравоохранению Северной столицы отмечают, что не пойдут по сценарию Кремля и не обещают таких послаблений.