«Зенит» огласил список футболистов для участия в Лиге чемпионов сезона 2020/21

"Зенит" отправил заявку в УЕФА для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» определился с заявкой для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В итоговый список попали, к примеру, бразильский новичок команды Вендел, а также «блудный сын» Далер Кузяев, вернувшийся в клуб после короткого отсутствия. В составе есть и форвард Себастьян Дриусси, который сейчас восстанавливается от травмы. Заявку с 22 игроками уже отослали в УЕФА.

- Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин. Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев. Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков. Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что клуб также сформировал запас для европейского турнира, куда вошли Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин. Напомним, первый матч «Зенит» проведет 20 октября на домашнем поле против «Брюгге».