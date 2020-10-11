Появилось видео гибели мотоциклиста на Сампсониевском мосту в Санкт-Петербурге

Видеокамера запечатлела последние секунды жизни мотоциклиста.

Сегодня утром пресс-служба Управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о гибели 29-летнего мотоциклиста на Сампсониевском мосту. По изначальной версии мужчина хотел перепрыгнуть мост в момент его разводки. Однако видео, опубликованное в соцсетях, ее опровергает.

- Видно, что он постепенно тормозит и в какой-то момент, не справившись с управлением, падает в технологический проем, - рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, где опубликовали видеозапись. – Так что, скорее всего, никакого экстрима здесь не было.

Отметим, что это объяснение трагедии сходится с тем, которое предложили опрошенные «Комсомолкой» эксперты. Так, по словам секретаря общественной организации «МотоСовет Санкт-Петербурга и Ленобласти» Григория Кудрявцева, мотоциклист, скорее всего, просто хотел сделать фото и в какой-то момент не справился с управлением.