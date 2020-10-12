Стала известна личность мотоциклиста, упавшего с разведенного моста в Неву

Стала известна личность мужчины, упавшего на мотоцикле с моста в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Стала известна личность мужчины, который в ночь на воскресенье, 11 октября 2020 года, упал на мотоцикле с разведенного Сампсониевского моста в Санкт-Петербурге. Источник в правоохранительных органах сообщил "КП-Петербург", что погибшим оказался 29-летний уроженец Брянской области, который работал помощником начальника ФПС МЧС России.

- Не справившись с управлением, мотоциклист совершил столкновение с поднятой опорой моста, и вместе с мотоциклом упал в реку Нева. Труп мужчины был выловлен у Гренадерского моста в Выборгском районе, - сообщил "КП-Петербург" источник.

По предварительным данным, в службе спасения мужчина работал вместе со своей женой. Они оба увлекались мотоциклами. У погибшего также остались двое маленький дочерей.

Ранее появилось видео трагедии. На кадрах видно, как мужчина въезжает на мост, несмотря на запрещающие знаки, и падает с края разведенной переправы в воду.