МЧС еще раз предупреждает о снеге в Ленобласти

В Ленобласти два дня подряд будет идти снег.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Управление МЧС по Ленинградской области еще раз предупреждает о возможном снегопаде, который может накрыть регион в ближайшие дни. Внимательнее всего стоит быть автомобилистам, ведь ситуация на дорогах может резко осложниться.
- 16 октября на территории Ленинградской области местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Напомним, что ранее в МЧС сообщали о мокром дожде со снегом и 15 октября. Этот прогноз подтверждают в гидрометцентре. По их данным, в ночь на четверг в восточных районах Ленобласти температура опустится до ноля градусов, а днем будет от +5 до +10.
В Петербурге пока будет не настолько холодно, снега синоптики не обещают.