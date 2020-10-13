МЧС еще раз предупреждает о снеге в Ленобласти

В Ленобласти два дня подряд будет идти снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС по Ленинградской области еще раз предупреждает о возможном снегопаде, который может накрыть регион в ближайшие дни. Внимательнее всего стоит быть автомобилистам, ведь ситуация на дорогах может резко осложниться.

- 16 октября на территории Ленинградской области местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, что ранее в МЧС сообщали о мокром дожде со снегом и 15 октября. Этот прогноз подтверждают в гидрометцентре. По их данным, в ночь на четверг в восточных районах Ленобласти температура опустится до ноля градусов, а днем будет от +5 до +10.

В Петербурге пока будет не настолько холодно, снега синоптики не обещают.