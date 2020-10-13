Уже 81 класс в 39 петербургских школах переведен на удаленку из-за коронавируса

Уже 81 класс в школах Петербурга ушел на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже больше 80 классов в петербургских школах ушли на удаленку из-за вирусных инфекций, и в том числе коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению. И количество отправленных на дистанционное обучение школьников растет с каждым днем.

- На сегодня, 13.10.2020, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находится 81 класс в 39 школах, - сообщает Комобр.

Напомним, что вчера таких классов было 69 и в 33 школах. Кроме того также закрыты три группы в трех детских садах Петербурга.

Надо сказать, что из-за резкого роста суточной заболеваемости коронавирусом, а 13 октября в городе установлен абсолютный рекорд (557 человек), родители некоторых учеников попросили губернатора Северной столицы отправить школьников на досрочные каникулы.

Им резко ответили другие папы и мамы, которые «наелись» весенней удаленкой и не хотят повторения этого опыта.

Пока решения по досрочному началу каникул нет.