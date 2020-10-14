Смольный продлил бесплатное питание и проживание медикам, лечащих больных коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга продлили до конца октября новые льготы медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный решил продлить несколько льгот для медработников, которые лечат больных коронавирусом или с подозрением на эту инфекцию в Санкт-Петербурге. Срок небольшой – до конца октября 2020 года. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов.

- Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, а также из-за продления мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в Санкт-Петербурге до декабря продлили все действующие запреты по коронавирусу. При этом инфекцией теперь стали гораздо чаще болеть дети и подростки. Власти подчеркивают, что город постарается сохранить плановую медицинскую помощь даже при еще большем ухудшении эпидситуации. Пока же Северная столица справляется с натиском инфекции.