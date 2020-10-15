Еще 27 классов в петербургских школах отправлены на удаленку из-за коронавируса

Уже 113 классов в 55 школах ушли на удаленку из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной резкий рост отправленных на карантин классов произошел в Санкт-Петербурге 15 октября. Всего за сутки их количество увеличилось на 27 классов (+15 школ). Причина перевода на домашнее обучение проста - коронавирус.

- В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находится 113 классов в 55 школах, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Кроме этого в пяти детских садах города по той же причине для посещения закрыты пять групп. Это на одну больше, чем 14 октября.

Впрочем, пока власти Северной столицы не считают ситуацию критической и, по согласованию с Роспотребнадзором, продолжают вводить дистанционку точечно. Смольный надеется, что досрочный каникул вводить не придется и школьники пойдут на отдых с 26 октября, как и планировалось ранее.