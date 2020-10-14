ОРВИ и «ковид»: уже 86 классов в 40 школах Санкт-Петербурга отправлены на карантин

Все больше школьников Петербурга переводят на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все больше и больше классов в школах Санкт-Петербурга уходят на карантин из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями (ОРВИ), в том числе и коронавирусом. 14 октября из стало еще на пять больше.

- На сегодня, 14.10.2020, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находится 86 классов в 40 школах, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Также увеличилось и количество групп в детских садах, закрытых для посещения. Теперь их четыре в четырех дошкольных учреждениях.

И эта тенденция, увы, устойчивая. Напомним, что еще накануне на удаленке находился 81 класс в 39 школах и были закрыты три группы в трех детских садах.

Однако, в руководстве города критической ситуацию пока не считают, ведь при общем числе классов в 20 тысяч, на карантин ушли около 1% учеников.

- Сейчас больше половины школ имеют выявленные среди детей случаи заболевания, но эти случаи - единичные, а не массовые вспышки. В такой ситуации на удаленный формат могут уходить отдельные классы, но не вся школа целиком, - рассказала «КП-Петербург» вице-губернатор города Ирина Потехина.

Но пока в Смольном ситуацию критической не считают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, родители всегда могут написать заявление и забрать ребенка на домашнее обучение. Во только не все имеют возможность. Из-за просьб к губернатору отправить детей на досрочные каникулы, петербуржцы даже не на шутку переругались.

Но пока рост заболеваемости коронавирусом хоть и бьет рекорды, но не так сильно, чтобы отправлять детей на удаленку. Таких вариантов в Смольном не исключают, но сейчас обучение идет в плановом режиме.

- Рассчитываем, что дети уйдут на каникулы не раньше положенного срока — 26 октября. Но что будет через две недели или месяц, никто, к сожалению, предсказать не в силах, - отметила Ирина Потехина.