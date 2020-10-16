6-месячный младенец умер в одной из больниц Санкт-Петербурга

6-месячный ребенок умер в одной из петербургских больниц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку обстоятельств смерти 6-месячного малыша, который скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. О гибели ребенка стали известно днем 16 октября. Сразу после этого делом занялись сотрудники регионального управления Следственного комитета.

- В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребенка, - сообщает пресс-служба СК.

Ни места смерти младенца, ни обстоятельств трагедии следователи не приводят. По некоторым данным, ребенок поступил в лечебное учреждение с простудным заболеванием. Однако врачи оказались бессильны и малыш скончался.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него будет принято по результатам доследственной проверки.

Напомним, что 14 октября в одной из квартир в Приморском районе умер месячный мальчик, рожденный суррогатной матерью для граждан Китая. Этим делом также занимается СК.