Умер еще один рожденный от суррогатной матери для китайцев младенец в Санкт-Петербурге

В Петербурге скончался второй младенец, рожденный от суррогатной матери для семьи из Китая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге умер еще один младенец, который был рожден суррогатной матерью для семьи из Китая. Смерть мальчика, которому был всего один месяц от роду, произошла утром в среду, 14 октября 2020 года. Бездыханное тело малыша обнаружила няня, которая следила за ним и его сестрой-близняшкой, так как из-за пандемии родители не могут забрать детей.

- Труп малыша был обнаружен в 11 часов утра в одной из квартир дома 42/2 по проспекту Авиаконструкторов. Тело ребенка было направлено в морг для установления причин смерти, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Кормилица малышей сама позвонила в полицию. Сейчас с ней общаются правоохранители.

За последнюю неделю, это уже вторая подобная смерть. 8 октября стало известно, что пятимесячный малыш, также рожденный суррогатной матерью для пары из Китая, скончался в городе Гатчина Ленинградской области. Ребенок находился под присмотром няни, которая являлась сотрудницей небольшого суррогатного агенства, по договору на воспитание младенца, пока за ним не смогут приехать из КНР биологические родители. А процесс очень сильно затянулся из-за пандемии коронавируса.

Сейчас уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге тем временем разбирается с проблемой суррогатных агентств.

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