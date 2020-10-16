118 классов в 59 школах Санкт-Петербурга отправлены на удаленку

118 классов отправлены на карантин из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже 118 классов в 59 петербургских школых переведены на дистанционное убучение из-за вспышек острых респираторных инфекций (ОРВИ), в том числе коронавируса среди учеников или преподавателей. И хоть с каждым днем список увеличивается, в Смольном ситуацию критической не считают, отмечая, что на карантин ушли меньше 1% школьников.

- 16 октября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 118 классов в 59 школах (0,59% от общего количества классов в Санкт-Петербурге). Закрыты пять групп в пяти детских садах, - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

И хоть пока переводить детей на дистанционку в Комобре не планируют, также как и начинать осенние каникулы раньше срока, тем не менее родителей учеников попросили выбрать, какой вариант ограничений им ближе. Голосование на своей рабочей странице ВКонтакте запустила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.