Малком и Сантос не сыграют за «Зенит» матче Лиги Чемпионов против «Брюгге»

"Зенит" проведет первый матч в новой Лиге Чемпионов против "Брюгге". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже завтра, 20 октября, петербургский «Зенит» стартует в новом розыгрыше самого престижного мирового футбольного турнира - Лиги чемпионов. В гости к сине-бело-голубым пожалует бельгийский «Брюгге». Но Малком и Сантос сыграть с ним не смогут. О ситуации в команде перед началом матча рассказал тренер клуба с берегов Невы Сергей Семак.

- Малком не сыграет, он не работает в общей группе. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные готовятся. Есть еще небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы, - заявил Семак, чьи слова приводит пресс-служба «Зенита».

По словам наставника, после матча с «Сочи» прошло меньше двух суток, поэтому не все игроки успели восстановиться. Но время до игры с бельгийцами еще есть, так что состав пока не определен.

Впрочем, потери есть и у «Брюгге». Три игрока подхватили коронавирус и на поле «Газпром Арены» не выйдут. Им тренер «Зенита» пожелал выздоровления.

Напомним, что встреча в рамках первого тура Лиги Чемпионов начнется в 19:55 по петербургскому времени.