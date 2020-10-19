МЧС предупреждает о гололеде в Ленинградской области

В Ленобласти и Петербурге ждут первый гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый настоящий гололед покроет трассы Ленинградской области уже ближайшей ночью. О резком ухудшении погоды и дорожных условий водителей предупреждает региональное управление МЧС.

- Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20, 21 и 22 октября на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В связи с этим спасатели предупреждают областных и петербургских автомобилистов о возможных аварийных ситуациях. Водителям советуют не превышать скорость и держать дистанцию.

Сменить резину на зимнюю автомобилистам настоятельно рекомендовали в «Ленавтодоре». Там уже вышли на борьбу со стихией и отлично знают, чем грозит даже небольшой снегопад – только сегодня на «Скандинавии» произошло несколько ДТП. А уж гололед тем боле опасен.