«Вместе с Настей умерла и часть меня»: Экс-любовница доцента Соколова призналась, что видит себя в убитой аспирантке Ещенко

Бывшая любовница Соколова сравнила себя с убитой аспиранткой Ещенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшая любовница одиозного историка Олега Соколова, которая встречалась с ним за 10 лет до жестокой расправой над аспиранткой Ещенко, призналась, что видит себя в убитой Анастасии. Об этом Екатерина Пржигодзкая рассказала Ксении Собчак в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

В целом, в интервью было практически слово в слово повторение речи экс-возлюбленной Соколова из зала суда, о чем уже подробно писала «Комсомолка» - и пытки, и шантаж видео 18+, и тотальный контроль со стороны доцента. Однако Екатерина впервые на публике на какое-то время подалась в рефлексию, сравнив себя с Ещенко. Сходства налицо: обеих Соколов очаровал, когда они были студентками, за обеими он пристально следил и любил ими управлять, а также похожим образом скрывал существование жены и дочери, не говоря об угрозах. Пржигодзкая пришла к двери той самой квартиры на Мойке, где произошло преступление, и оставила розу в память об Анастасии.

- Ощущение, что он не только Настю убил, а еще и меня. Только тогда, раньше. Вместе с ней умерла и часть меня. Есть один маленький аспект – я очень скучаю по себе того возраста. Какие-то черты во мне он точно тогда уничтожил, - расплакалась Екатерина, вспоминая свою депрессию и пытки от Соколова.