Еще 6 групп детских садов закрыли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще три класса ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса в Петербурге Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге снова увеличилось количество школьных классов, которые находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса и ОРВИ. Так, на вторник, 20 октября 2020 года, из уже 109, хотя накануне было 106 коллективов. При этом рост заболеваемости COVID-19 в Северной столице стремительно ползет вверх с каждым днем.

- На 20 октября в Петербурге на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 109 классов в 63 школах, это 0,54 процента от общего количества классов в городе, - сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Также в связи с выявлением COVID-19 или распространением ОРВИ в городе закрыты 7 групп в 6 детских садах.

Напомним, что 20 октября коронавирус в Петербурге установил очередной рекорд. За последние сутки наличие инфекции выявили еще у 695 человек. Всего за время пандемии в городе официально заразились уже 53 287 петербуржцев.