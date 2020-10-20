На строительство участка метро от «Спасской» до «Горного института» дали еще 800 млн рублей

На Лахтинско-Правобережную линию дали еще 800 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 800 миллионов рублей направят на строительство участка Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро. Деньги пойдут на сооружение отрезка от станции «Спасская» до станции «Большой проспект», он же «Горный институт».

- Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад»(1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект»), - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации и отправленного на антикоррупционную экспертизу.

Финансирование участка вырастет с 2,123 млрд рублей до 2,923 млрд. Деньги на это срежут с других объектов метрополитена.

206 миллионов снимут с работ по замене эскалаторов и ремонту наклонного хода на «Технологическом институте-1». Еще минус 10 миллионов – для Красносельско-Калининской линии на участке от «Казаковской» до «Обводного канала-2». Здесь на 2021 год оставят всего 124 миллиона.

Еще 583 миллиона сэкономят на перенесенных работах по вводу новых объектов метро.

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