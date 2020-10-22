Смольный объяснил рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

Олег Эргашев прокомментировал рост числа смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев признал, что в городе выросло число смертей от коронавируса. По словам чиновника, осенью горожане стали чаще болеть инфекцией в тяжелом состоянии, нежели минувшей весной. Суточная летальность от COVID-19 выросла летом, с июля по август. К слову, в это же время в городе зафиксировали аномальный рост количества внебольничных пневмоний.

- Сейчас пациенты максимально долго держатся на дому, лечатся и пытаются чувствовать себя хорошо, а только на 6-7 день вызывают «скорую». К этому моменту у них возникает цитокиновый шторм – потенциально летальная реакция иммунной системы, - рассказал Эргашев в эфире телепрограммы «Открытая студия» на канале «78».

Напомним, 12 октября власти Санкт-Петербурга вновь открыли временный госпиталь «Ленэкспо» для приема больных коронавирусом. Как стало известно спустя 10 дней, стационар так и не начал работу из-за отсутствия медлицензии.