Временный госпиталь в «Ленэкспо» все-таки получил медлицензию

Медлицензию выдали нескольким павильонам в "Ленэкспо". Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпопея с отсутствием медицинской лицензии у временного госпиталя в «Ленэкспо» завершилась, едва начавшись. Стационар, а точнее его павильоны с номерами 7,8 и 8А получили нужный документ для приема больных с коронавирусом. Напомним, 12 октября обновленный госпиталь торжественно открыли, затем туда пригласили волонтеров… и все. Медучреждение проставило без дела 10 дней.

Однако даже при получении лицензии пациентов пока в стационаре не ждут – госпитализация возобновится только в случае ухудшения эпидситуации и малого числа свободных коек.

- Лицензирование павильона №5 с 295 койками завершится после окончания процедуры передачи необходимого оборудования. Этот павильон не открывался и сотрудники Госпиталя для ветеранов войн на работу туда не выходили, - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.