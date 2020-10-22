Число школьных классов и групп в детсадах на карантине вновь выросло в Санкт-Петербурге

135 классов в 76 школах Санкт-Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу ил ОРВИ на 22 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вновь выросло число школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Та же самая ситуация и с группами в детских садах.

- По данным на 22 октября 2020 года, на карантине находятся 135 классов в 76 школах (днем ранее было 120 классов в 69 школах – Прим.ред.). Учащиеся занимаются на дому с использованием дистанционных технологий. Это лишь 0,67% от общего числа классов в городе. Также на карантин закрыты 8 групп в 7 детских садах (днем ранее было 7 групп в 6 детсадах), - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по образованию.

Добавим, что школьникам Санкт-Петербурга официально продлили осенние каникулы – с 26 октября по 8 ноября. Роспотребнадзор поддержал решение Смольного и Родительского комитета в надежде, что двухнедельный отдых разорвет цепочку заражений инфекциями. При этом детей просят отсидеться дома.