Надзорные патрули проследят за соблюдением мер безопасности по коронавирусу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создадут надзорные патрули в поисках нарушителей мер безопасности по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Евгений Елин анонсировал создание надзорных патрулей, которые проследят за соблюдением правил безопасности по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее Смольный ввел новые ограничения в городе, касающиеся карательных мер за отсутствие масок в транспорте и работы увеселительных заведений в ночное время. Власти пообещали строго наказывать нарушителей.

Надзорные патрули будут выявлять нарушителей не только в предпринимательской среде (вроде магазинов в торговых центрах – Прим.ред), но и в общественных местах каждого района – например, в транспорте.

- В состав контрольно-надзорных групп войдут сотрудники полиции, районных администраций, Роспотребнадзора, а также уполномоченные работники профильных комитетов. Нарушителям сначала выдадут предупреждения, а в случае повторного пренебрежения мерами безопасности – штраф. Это жесткий, но оправданный контроль, - считает Евгений Елин.