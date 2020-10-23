Еще шесть школьных классов ушли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Число школьных классов ушедших на карантин увеличилось в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число школьных классов, которые находятся на дистанционном обучение в Санкт-Петербурге снова увеличилось. Так, в пятницу, 23 октября 2020 года, в общей сложности на удаленке находится 141 коллектив. За сутки на карантин закрыли шесть классов.

- Из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией или ОРВИ на дистанционном обучении находится 141 класс в 76 школах города, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

Тем не менее, это не очень большое количество, всего 0,7 процентов от общего количества классов в Петербурге. Накануне на дистанционке находились 135 классов.

Также на карантине по-прежнему находятся 8 групп в семи детских садах.

Напомним, что из-за коронавируса в Петербурге школьникам продлили осенние каникулы. Теперь дети будут отдыхать официально с 26 октября по 8 ноября. Власти надеются, что это позволит разорвать цепочку заражений инфекциями в школах.