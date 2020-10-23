Частичную удаленку для школьных учителей введут на осенних каникулах в Санкт-Петербурге

Смольный анонсировал введение частичной удаленки для учителей во время осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина подвела итоги совещания с директорами школ по поводу введения удаленки для учителей на время осенних каникул. Напомним, учащихся отправили на двухнедельный отдых из-за коронавируса, с 26 октября по 8 ноября. А вот с педагогами не все так гладко – оказалось, что часть их работы нельзя будет выполнять дистанционно.

- Директорский корпус согласился дать учителям передышку, год у них трудный. Однако некоторую часть функционала все же придется выполнить очно. При этом директора школ готовы выстроить работу таким образом, чтобы это заняло минимальное количество дней. И тогда большую часть каникул учителя смогут работать из дома, - сообщила Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте».

Вице-губернатор Николай Бондаренко уже направил школам со всех районов рекомендации для организации удаленки педагогов. А вот вопрос, будут ли работать кружки дополнительного образования в школах – пока открыт.