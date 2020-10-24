В «светло-красную» зону по коронавирусу попал Санкт-Петербург

Петербург попал в "светло-красную" зону в статистике по COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Исходя из статистики заболеваемости коронавирусом Петербург отнесли к «светло-красной» зоне. Это значит, что показатель распространения инфекции в городе неудовлетворительный. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Регионы страны разделили на четыре зоны – «зеленую», «светло-желтую», «светло-красную» и «темно-красную». Как отметила эксперт, на сегодня в стране фактически нет регионов, которые можно было бы безусловно отнести к «зеленой» зоне.

Так, в категорию с самой тяжелой ситуацией попали, например, Новосибирская область, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ. А вот Ленинградская область названа самым стабильным по COVID-19 регионов наряду с Краснодарским краем, Чечней и Ингушетией.

Напомним, что Петербург второй день подряд бьет рекорд по количеству выявленных заболеваний за сутки.