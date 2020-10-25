Уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы» прибыл в Петербург

В Северную столицу прибыл «Поезд Победы». Фото: Олег ЗОЛОТО

Передвижная историческая выставка теперь порадует петербуржцев. В Северную столицу прибыл «Поезд Победы». Уникальную экспозицию создали художники мастерской «Невский баталист».

Выставка занимает семь вагонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы передать атмосферу довоенного и военного времени, они соорудили порядка полутора сотен человеческих фигур.

На ней представлены и атмосфера советского плацкарта 30-х годов и военный лазарет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка занимает семь вагонов. На ней представлены и атмосфера советского плацкарта 30-х годов, и военный лазарет, и даже фашистский концлагерь и настоящий окоп, иллюстрирующий битву на Бородинском поле.

Есть даже фашистский концлагерь и настоящий окоп. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня Петербург встречает Поезд Победы, - отметил губернатор Александр Беглов. - Этот уникальный исторический музей – своего рода «машина времени». Здесь посетитель может погрузиться в события Великой Отечественной войны. Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину.

«Поезд Победы» пробудет в Петербурге до 27 октября, а затем отправится дальше. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Поезд Победы» пробудет в Петербурге до 27 октября, а затем отправится дальше. Всего уникальный передвижной музей проедет через 13 городов.