Железнодорожная платформа и подземный переход к ней появятся у «Лахта Центра»

У "Лахта Центра" построят высокую ж/д платформу. Фото: скриншот видео lakhta.center

Проект строительства железнодорожной платформы напротив «Лахта Центра» получил одобрение Главгосэкспертизы. Станцию хотели начать строить еще в 2019-м году, но планы пришлось откорректировать.

- Высокая пассажирская платформа будет построена на перегоне «Яхтенная» – «Лахта» Сестрорецкого направления, с правой стороны от действующего главного пути, - сообщает пресс-служба Госглавэкспертизы.

Интересно, что положение и размеры платформы сделаны с учетом второго пути – о его строительстве на Сестрорецком направлении не раз заявляли власти города, оно входит в план развития петербургского ж/д узла.

Путь до остановки с рабочим названием «Новая Лахта» будет проходить через подземный переход. Его проект был одобрен ранее. Дорога для сотрудников «Лахта Центра» спланирована «светлой и изящной» с навесами от непогоды.

Напомним, что строить подземный переход под ж/д путями в створе Туристской улицы («переход смерти»), где погибли восемь человек и в школу ходят дети, нужным не посчитали.