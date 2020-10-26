Беглов о жестком контроле за масочным режимом: «Время уговоров кончилось»

Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал усиление контроля за соблюдением масочного режима в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов строго высказался касаемо введения усиленного контроля за соблюдением масочного режима. Напомним, с 26 октября 2020 года в Северной столице начались «антикоронавирусные» рейды по кафе и магазинам. Также чиновники, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские не забыли и про проверки общественного транспорта – как надземного, так и метро.

- Время уговоров закончилось, начинаем расширять масштаб проверок и привлекать нарушителей к ответственности. Вводим жесткий контроль за использованием средств защиты на всех видах транспорта. Уверен, что жители Санкт-Петербурга отнесутся с пониманием к таким требованиям, - сообщил Александр Беглов в ходе своего обращения к горожанам на «Радио Россия».

Напомним, сейчас градоначальник находится на дистанционном режиме работы, так как он общался с больным коронавирусом.