Церемония прощания с убитым бизнесменом Александром Петровым началась в Выборге 27 октября

Церемония прощания с Александром Петровым пройдет в Выборге. Фото: vbglenobl.ru

Во вторник, 27 октября в Выборге начинается церемония прощания с бизнесменом Александром Петровым, который стал жертвой заказного убийства три дня назад. Гроб с телом покойного будет выставлен в выборгском Спасо-Преображенском соборе, куда смогут прийти все желающие.

- Со вторника гроб с телом Александра Петровича Петрова будет находиться в Спасо-Преображенском соборе. Попрощаться с ним можно будет 27 октября - с 17:00 до 21:00 и 28 октября – с 09:00 до 10:00. Затем начнется литургия, которую проведет епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, - сообщает пресс-служба МО «Выборгский район Ленинградской области».

Позднее, с 11:30 до 12:10 состоится панихида, а затем траурная процессия отправится на кладбище, где Александр Петров будет похоронен.

На церемонию должен приехать и сын убитого бизнесмена – гонщик «Формулы-1» Виталий Петров. Сегодня он впервые прокомментировал трагедию в семье. «Моему горю нет предела», - написал спортсмен в Инстаграме.