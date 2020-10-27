«Моему горю нет предела»: экс-гонщик «Формулы-1» Виталий Петров впервые высказался об убийстве своего отца

Гонщик Виталий Петров скорбит после убийства своего отца. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший автогонщик «Формулы-1» Виталий Петров впервые высказался по поводу убийства своего отца, бизнесмена Александра Петрова, которого вечером 24 октября застрелил снайпер. Полный скорби пост Виталий опубликовал в своем Инстаграме.

- Это самое страшное, что могло со мной произойти... Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он жив. Жив во мне! - написал безутешный сын.

Сам Виталий во время случившийся трагедии был в Португалии, где должен был участвовать в качестве стюарда на местном этапе Гран-при «Формулы-1». После известия об убийстве отца он отказался от работы и уехал в Россию.

- По личным причинам стюард — гонщик Гран-при Португалии Виталий Петров не будет продолжать исполнять обязанности в оставшейся части уик-энда. Мысли FIA сейчас с Виталием и его семьей, - говорилось в заявлении Международной автомобильной федерации (FIA).

Виталий впервые прокомментировал трагедию. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Напомним, что Александра Петрова застрелили вечером минувшей субботы, когда он вышел из бани на территории своего коттеджа под Выборгом. Киллер сделал точный выстрел прямо в сердце. Смерть наступила мгновенно.

По факту убийства бизнесмена Следственный комитет возбудил уголовное дело, а губернатор Ленинградской области провел отдельное совещание с силовиками, после чего лично приехал в Выборг.

Церемония прощания с Александром Петровым начнется 27 октября. Гроб с телом покойного выставят в Спасо-Преображенском соборе Выборга, куда смогут прийти все желающие. 28 числа состоятся похороны. Они пройдут в Выборгском районе Ленобласти.