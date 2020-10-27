Штрафы за отсутствие масок получили 24 пассажира транспорта в Санкт-Петербурге

24 петербуржца получили штрафы за отсутствие маски в общественном транспорте после ужесточения контроля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный подвел первые итоги усиленных проверок по контролю за масочным режимом в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Напомним, с 26 октября 2020 года в городе в три раза увеличилось число соответствующих рейдов. По данным комитета по транспорту, на административный протокол нарвались уже 24 горе-пассажира, за чем обычно следует штраф в размере 4 тысяч рублей.

- Сформировано 18 мобильных бригад, которые ищут нарушителей во всех районах. Например, 26 октября усиленный контроль был в автобусах с №№ 47, 151, 79, 154, трамвае №52 и троллейбусе №46. В Колпино особое внимание уделено автобусам №№ 326 и 386. Ротация маршрутов – ежедневная, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по транспорту.

Добавим, что те же правила относятся к легковым такси, следить за которыми обязали инспекторов ГИБДД.