Горсуд признал незаконным отказ включить в охранный список здание медсанчасти на Одоевского

Горсуд встал на сторону градозащитников в деле об отказе признать памятником здание бывшей медсанчасти на Одоевского. Фото: vk.com/vniib

Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ Комитета по госконтролю использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включить в охранный список здание бывшей медсанчасти на улице Одоевского, 10 на Васильевском острове. Об этом сообщили градозащитники Дмитрий Анисимов, Красимир Врански и депутат Борис Вишневский в своих соцсетях.

Напомним, ранее в КГИОП не стали вносить медсанчасть в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Городские активисты тут же посчитали, что без охранной защиты здание снесут, а на его месте появится традиционная застройка. Чиновники же клялись, что это решение не является «зеленым сигналом» к уничтожению дома.

- Фактически зданию возвращается охранный статус выявленного ОКН. Нашу позицию также поддержала прокуратура. Новость радостная, но КГИОП… скорее всего, при единодушной поддержке собственника здания подаст апелляцию, но и мы не намерены отступать, - пишет один из градозащитников-заявителей Дмитрий Анисимов во «Вконтакте».