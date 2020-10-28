Депутаты ЗакСа одобрили проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы

Депутаты одобрили проект бюджета Петербурга на 2021-2023 годы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского парламента приняли за основу проект бюджета Северной столицы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. «За» одобрение главного финансового документа города высказались 39 народных избранников, шесть проголосовали против и двое – воздержались. О новом бюджете депутатам рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

- Бюджет формировался в беспрецедентно сложных условиях. Опыт борьбы с коронавирусом и отсутствие новых источников доходов заставляли предельно ответственно его планировать. Ситуация напряженная. Крайне важно правильно распорядиться финансовыми ресурсами, - отметил Батанов.

Новый бюджет - ярко социально направленный. Расходы на медицину возрастут на 5 млрд и достигнут в 2021 году 122 млрд рублей.

Общие доходы города составят 623,5 млрд рублей. Расходы – 710,7 млрд рублей, дефицит - 87,2 млрд рублей или 14,6%.

Документ составлен на основе сценария с отказом от жестких коронавирусных ограничений.

- Это бюджет восстановительного роста, - отметил Батанов.