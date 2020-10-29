Маленького сына рэпера Картрайта отправили в детский дом

Ребенка Энди Картрайта (Александр Юшко) и Марины Кохал отправили в детдом. Фото: СОЦСЕТИ

Сына рэпера Энди Картрайта отправили в один из детских домов Санкт-Петербурга. Туда 2,5-годовалого малыша отвезли из детской больницы, где он находился после изъятия от бабушки – тещи музыканта, которую подозревают в том, что она помогала дочери замести следы после убийства мужа.

- Пока знаем, что ребенок из больницы переведен в детдом. У ребенка куча родственников, а он по больницам и детдомам кочует, - рассказала ТАССу Ирина Скурту - адвокат жены рэпера Марины Кохал.

Пол словам юриста, заседание по поводу опеки над малышом пройдет 3 ноября. На нем будут решать, оставить ли ребенка с бабушкой (Еленой Кохал), передать родным со стороны отца, которые живут на Украине , либо отправить в детдом.

Напомним, что ребенка забрали у Елены Кохал 14 октября. Тогда к ней приехали с обыском по подозрению в пособничестве в убийстве музыканта. Женщину задержали и хотели арестовать, но потом ей стало плохо. Из суда Кохал отвезли в больницу, а следствие пока отказалось просить ее ареста.