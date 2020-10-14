Тещу рэпера Картрайта подозревают в пособничестве дочери в его убийстве

Тещу рэпера Картрайта, Елену Кохал, задержали по подозрению в пособничестве в его убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

Теща рэпера Энди Картрайта, которого расчленила собственная жена Марина Кохал, теперь тоже приобщена к делу – как подозреваемая в пособничестве в убийстве. Напомним, ранее в ее доме прошли обыски. Елену Кохал задержали, а двухлетнего внука забрала опека. Следователи пришли с обысками и к адвокату Кохал-младшей – Ирине Скурту. Вероятной причиной всех мероприятий стал поиск пропавшего желудка Картрайта. Дочь женщины все еще не признает вину в страшном преступлении и объясняет свой поступок тем, что она пыталась скрыть внезапную смерть музыканта от его фанатов.

- Да, процессуальный статус Елены Михайловны – подозреваемая в пособничестве в убийстве, – рассказала «Комсомолке» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту. – 15 октября уже может состояться суд, где ей изберут меру пресечения. У нее будет свой защитник. Он уже в курсе. Завтра адвокат появится в деле. На суд я точно приеду, но не в качестве защитника Кохал-старшей, а в качестве свидетеля всего этого процесса.

Следователи полагают, что в роковой день теща Картрайта находилась в квартире с ним и своей дочерью. Доказательства по делу Кохал-младшей уже собраны. Обвинение считает, что жена рэпера планировала убийство и заранее купила некий препарат в аптеке. Что касается участия в этом матери Кохал, то ясность появится только в суде, до которого осталось ждать совсем недолго. По мнению адвоката Ирины Скурту, следователи будут настаивать на аресте тещи Картрайта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенка рэпера Картрайта изъяли из семьи, мать его жены Марины Кохал задержали

Обыск у матери и одного из адвокатов супруги погибшего музыканта прошел 14 октября (подробности)

Следком: жена Картрайта планировала убийство и заранее купила препарат в аптеке

Следователи заявляют, что собрали доказательную базу для обвинения (подробности)

«Если бы я думала с ним развестись, сразу бы сделала это»: Жена Энди Картрайта рассказала об отношениях с мужем перед его смертью

Адвокат Марины Кохал также объяснила, зачем та могла искать медицинские препараты в Интернете, которые, по одной из версий, оказались смертельными (подробности)