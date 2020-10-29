Башня «Лахта Центра» стала розовой

Башня "Лахта Центра" легко может менять расцветку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Башня «Лахта Центра», обычно светящаяся синим цветом, неожиданно сменила окраску. Жители Приморского района сняли на видео, как высотка переливается всеми цветами радуги и становится розовой. А затем зеленой и голубой. При этом верхушка башни как будто живет своей жизнью.

- Видимо, динамическую подсветку тестируют, - поделились соображениями читатели «КП-Петербург».

К чему именно приурочено такое сияние, осталось неизвестным.

Напомним, что на новый год башня становилась зеленой, и Петербург мог похвастаться самой высокой «елкой» в Европе, высотой 462 метра. А по случаю победы «Зенита» «Лахта Центр» окрашивался в фирменный лазурный цвет.

Надо сказать, что у подножия башни, на лицевой стороне одного из корпусов многофункционального центра, выходящего на Приморское шоссе, есть огромный медиафасад, площадью в две тысячи кв. метров. Его уже проверяли в работе, но использовать будут только после ввода первой очереди комплекса в строй.