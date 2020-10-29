Суд продлил арест жене рэпера Картрайта Марине Кохал до 30 декабря

Жену Энди Картрайта оставиди под стражей. Фото: СОЦСЕТИ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оставил под арестом жену рэпера Картрайта Марину Кохал, которую подозревают в убийстве супруга. При этом адвокаты арестованной требовали ее освободить, мотивируя тем, что у следствия нет никаких доказательств насильственной гибели музыканта.

- Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.12.2020, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также защита возмутилась тем, что ее не ознакомили с результатами экспертизы останков погибшего, которая была готова еще 29 сентября.

«КП-Петербург» адвокаты Марины Кохал рассказали, что считают такое поведение следствия грубым нарушение закона в части сокрытия как факта проведения экспертизы, так и содержания самого заключения. Завтра они намерены обжаловать продление ареста.

Напомним, что ребенка Марины Кохал и Энди Картрайта (Александр Юшко), который раньше жил с бабушкой, сегодня передали в детский дом.