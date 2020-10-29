ВТБ профинансирует строительство метро в Санкт-Петербурге

Метро Санкт-Петербурга могут расширить за счет финансирования от ВТБ. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВТБ поможет Санкт-Петербургу финансированием строительства метрополитена. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин, модерирующий экономический форум «Россия зовет!», на котором выступил Владимир Путин. Руководитель ВТБ заверил президента, что находится в тесном контакте со Смольным и вопрос денежной помощи уже решен.

- Мы сейчас достигли договоренности с правительством Санкт-Петербурга, что будем участвовать, помогать финансово в строительстве метрополитена, который нуждается в расширении, - рассказал Костин Владимиру Путину.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге появилась еще одна компания, занимающаяся строительством подземки – «Метрострой Северной столицы», которая составит конкуренцию «Метрострою», чья работа в последние годы, мягко говоря, проблемная и с оттенком возможного банкротства. Новую фирму зарегистрировала как раз «дочка» ВТБ.